صراع أوروبي كبير على حامي عرين بطل هولندا

2020/04/30 | 20:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا عن رغبته بالرحيل عن نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل تنافس عدة أندية أوروبية عريقة للحصول على خدماته.وقال أونانا (24 عاماً و15 مباراة دولية) في حديث مع يومية ألغيمين داغبلاد: “أنا سعيد في أياكس وممتن لهذا النادي، لكن حان الوقت كي أتقدم إلى الأمام..لدي طموحات […]

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