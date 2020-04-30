الاستخبارات العسكرية تعتقل احد داعمي الخلايا النائمة في الموصل

2020/04/30 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن اعتقال احد داعمي “الخلايا النائمة” في الموصل.وذكرت الاستخبارات في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع لواء ٧٥ من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة مفرق القيارة جنوبي الموصل”.وأضاف […]

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