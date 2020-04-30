2020/04/30 | 20:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمليات بغداد تعلن اعتقال عصابة للسرقة غربي العاصمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن اعتقال عصابة للسرقة غربي العاصمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن اعتقال عصابة للسرقة غربي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).