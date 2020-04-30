القبض على سارقين اثنين في بغداد

2020/04/30 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على سارقين اثنين في منطقة المنصور وسط العاصمة.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس نسخة منه، انه "استطاعت قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد/ اللواء 54 ومكتب مكافحةاجرام المنصور من نصب كمين لعصابة اثناء قيامها بسرقة شركة كليوباترا في منطقة العامرية / كراج الشرق الاوسط وأثناء حمل القاصةالعائدة للشركة تم القاء القبض على أفراد العصابة وهما بالجرم المشهود كل من ( أ ع م ) و ( م ع م )".واضافت انها "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة".

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