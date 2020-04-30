الصين تبتكر

2020/04/30 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتستعد الصين إلى إعادة الناس لحياتهم الطبيعية، بعد إجراءات الحجر الصحي التي استمرت على مدار 77 يوما، ما أدى إلى توقف المدارس والحياة بشكل عام، إلا أن السلطات ما زالت تعمل على تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة المرض والقضاء عليه.وتزامنا مع فتح المدارس وإعادة الطلاب إلى الفصول الدراسية، قررت مدرسة ابتدائية في شرق الصين فرض قبعات التباعد بين الطلاب على أن يرتدي كل طالب الكمامات والقفازات، بالإضافة إلى قبعات كبيرة على الرأس بمسافة متر واحد بين كل تلميذ وآخر، وذلك حفاظا على سلامة البيئة المدرسية من احتمال تجدد أو الإصابة بالعدوى..وتساعد تلك القبعات بزوائدها الجانبية على فرض مسافة متر واحد بين كل طالب وآخر، وهي المسافة المفروضة قانونيا للوقاية من عدوى الوباء بين الناس، كما سمح للطلاب بصناعة قبعات خاصة بهم، وذلك من باب تشجيع الطفل على فكرة الحفاظ على وقاية وسلامة المجتمع واحترام تطبيق القوانين.

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