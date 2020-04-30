ميسان تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/30 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميساناعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها” سجلت إصابة موجبة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطنة تبلغ من العمر ١٧ عام تسكن في قضاء العمار مركز محافظة ميسان”.وأشار البيان الى ان” دائرة صحة ميسان اتخذت كافة الاجراءات المتعلقة […]

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