النفط يظهر إشارات تعافي والعقود الآجلة تصعد 10%

2020/04/30 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت أسعار النفط الخام اليوم الخميس إشارات تعافي مصحوبة بصعود في العقود الآجلة بحوالي من 10% على مدار تداولات اليوم، خاصة عقب صدور عدة بيانات اقتصادية إيجابية في الصين ووجود طلب مبدئي على النفط مع التوقعات بعودة العمل في عدد من الدول خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل.وتستمر أعداد المصابين بفيروس […]

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