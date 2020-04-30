الجيش السوداني يرد على تقرير الطائرة الإماراتية والجنود.. ويحذر قناة عربية

2020/04/30 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع السودانية الخميس، أنباء وصول طائرة إماراتية إلى السودان لنقل جنود سودانيين إلى ليبيا، ردا على تقرير لقناة الجزيرة القطرية بهذا الخصوص.

وأوضح البيان أن الطائرة الإماراتية التي هبطت بقاعدة الخرطوم العسكرية، كانت تحمل "مساعدات من دولة الإمارات إلى الأسر الفقيرة في السودان بمناسبة شهر رمضان"، حيث كان في استقبالها السفير الإماراتي بالخرطوم.

كما أكد البيان الذي أصدره الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، أنه لم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل أي محتويات أخرى من السودان، نافيا حمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم أحد الفرقاء في ليبيا.

وأشارت وزارة الدفاع في بيانها إلى قناة الجزيرة القطرية، لكونها من نشر الخبر، حيث قالت "ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا والذي لم تتحرَ فيه المهنية الصحفية والمصداقية والدقة، وأخذ الخبر من المصادر الرئيسة".

وكانت قناة الجزيرة القطرية، قد نشرت تقريرا نقلا عن مصادر مطلعة على حد قولها، تقول فيه إن طائرة إماراتية تحمل رقم A6-BND تحمل شعار فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، قد حطت في جزء عسكري بمطار الخرطوم، وكان على متنها مسؤولون إماراتيون بارزون.

وزعم التقرير أن الزيارة تأتي في إطار التباحث لتقديم الدعم العسكري لقائد قوات الجانب الشرقي في ليبيا أو قائد قوات برلمان طبرق، المشير خليفة حفتر، وإرسال مقاتلين سودانيين لدعم قواته.

وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة، "ومحاسبة كل من تسول له نفسه، ترويج أخبار وشائعات كاذبة للمساس بأمن واستقرار السودان"، على حد نص البيان.

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