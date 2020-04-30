الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية لا مفر منها لجائحة كورونا

2020/04/30 | 20:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حذرت منظمة الصحة العالمة من موجة ثانية لا مفر منها لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن العالم لن يتمكن من تفادي هذا السيناريو قبل تطوير اللقاح، إلا أنه قد يحد من خطورتها.وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوسنوفيتش، في مقابلة مع وكالة “تاس”، اليوم الخميس: “هذا الفيروس جديد […]

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