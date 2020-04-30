الامن النيابية ترد على دعوات سحب الحشد من المناطق المحررة.. ستنهار

2020/04/30 | 20:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الخميس، بان دعوات سحب الحشد الشعبي من المناطق المحررة ستقود الى انهيار امنها الداخلي.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دعوات صحب الحشد الشعبي من المناطق المحررة غير صحيحة ويطلقها من لايدرك خطورتها وهو لايلامس حقيقة المشهد الامني مؤكدا بان الحشد قدم دماء زكية […]

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