في ذي قار.. 3 موظفين بمستشفى تلاعبوا بالرواتب وسرقوا اكثر من 100 مليون دينار

2020/04/30 | 20:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، ان 3 موظفين تلاعبوا برواتب مستشفى في ذي قار وسرقوا اكثر من 100 مليون دينار.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "ثلاثة موظفين في مستشفى سوق الشيوخ التابع لدائرة صحة ذي قار، تلاعبوا بقائمة الرواتب وقاموا بسرقة أكثر من ١٠٠ مليون دينار".

واضاف ان "الدائرة شكلت لجان تحقيق للكشف عن ملابسات السرقة".

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