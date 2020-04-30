إصابة رئيس الوزراء الروسي بفيروس كورونا

2020/04/30 | 20:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال ميشوستين، خلال اجتماع افتراضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد وتبين أنه مصاب بالفيروس، وفق ما أوردته "روسيا اليوم".

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.

وتعتبر روسيا الدولة الـ8 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ106498 حالة، إلا أن سير التفشي في البلاد يتميز بحصيلة قليلة نسبيا للوفيات مقارنة مع الدول الأخرى، حيث تم رصد 1073 متوفيا حتى الآن.

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