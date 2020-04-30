2020/04/30 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 109اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:-

- بغداد/ كرخ: 2

- بغداد/ رصافة: 21

- مدينة الطب: 4

-البصرة : 10

- النجف: 6

- السليمانية: 1

- أربيل: 18

- ديالى : 5

- المثنى: 6

- بابل: 27

- كربلاء: 4

- كركوك: 4

- ذي قار : 1

- الوفيات: 5 (حالتين في الرصافة وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى)

- تم تسجيل 20 حالة شفاء تام موزعة كالتالي:-

- النجف: 5

- الرصافة: 2

- كربلاء: 8

- بصرة : 2

- ديالى: 1

- مثنى: 1

- بابل: 1

- مجموع الإصابات: 2112

- مجموع الوفيات: 97

- مجموع حالات الشفاء: 1366

وزارة الصحة والبيئة

الخميس 30 نيسان 20

بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الخميس (30 نيسان 2020)، عن تأمين رواتب موظفي الدولة العراقية بنسبة 100% لشهري نيسان وايار.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "خلال اليومين الماضيي

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، عبدالحميد السالم، اليوم الخميس، معاودة طرح إنتاج من مستحضر ’’سيلافكس كريم’’ في السوق المحلية بعد توقف دام أكثر من ٤ سنـوات .

وقال ال

بغداد اليوم - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الخميس 30-4-2020 إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين إنه أصيب بفيروس كورو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تعلن تسجيل اعلى حصيلة اصابات يومية بكورونا بـ 109 إصابة في 11 محافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تعلن تسجيل اعلى حصيلة اصابات يومية بكورونا بـ 109 إصابة في 11 محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).