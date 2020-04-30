رونالدو متورط بتسريب نتائج اختبارات ديبالا لفيروس كورونا

2020/04/30 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس متهم بتسريب نتائج اختبارات زميله الأرجنتيني باولو ديبالا لفيروس كورونا المستجد، والتي جاءت جميعها إيجابية في الفترة الماضية.

وتعرض باولو ديبالا للإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل 6 أسابيع تقريباً، وما زال لغاية الآن يعاني من المرض، حيث أظهر الفحص الرابع والأخير الذي أجراه قبل يومين نتيجة إيجابية، أي أن الفيروس لم يغادر جسده.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، فإن:" رونالدو متورط بتسريب نتائج اختبارات ديبالا، وذلك بهدف تبرير رفضه العودة إلى إيطاليا في الوقت الحالي".

وسافر رونالدو إلى مسقط رأسه مدينة ماديرا البرتغالية منذ بداية الأزمة، بينما قام نادي يوفنتوس باستدعاء جميع اللاعبين الذي عادوا إلى أوطانهم من أجل التحضير للعودة إلى التدريبات.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن:" رونالدو لا يريد العودة إلى إيطاليا خوفاً من تعرضه هو وعائلته للإصابة، وقام بتسريب نتائج فحوصات ديبالا لوسائل الاعلام لكي يكون قراره منطقياً".

ونفت صديقة باولو ديبالا أنه ما زال يعاني من فيروس كورونا، حيث أكدت أنه تعافى بشكل كامل، وسيخضع لفحوصات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، نافية ما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخراً.

بغداد اليوم ـ متابعة

عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، اجتماعا عبر "فيديو كونفرانس" بالولايات الفيدرالية، اليوم الخميس، شهد مناقشة تأثير فيروس كورونا على البلاد.

ووفقا لشبكة ( ESPN)، فمن المنتظر عقد اجتماع آخر يوم 6 مايس المقبل

بغداد اليوم - متابعة

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وتوقفت منافسات الدوري الفرنسي، في الأسبوع ا

بغداد اليوم/ متابعة

رفض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم فكرة تحديد بطل الليغا هذا الموسم بناءً على نتائج الدور الأول، مؤكداً أن الاتحاد لم يقرر حتى الآن أي شيء في هذا الصدد.

وتوقفت الحياة الكروية في إسبانيا والعالم أجمع بسبب أزمة

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