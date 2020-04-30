بعد توقف دام 4 سنوات.. شركة ادوية سامراء تعلن اعادة انتاج ’’ سيلافكـس كريـم’’

2020/04/30 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، عبدالحميد السالم، اليوم الخ...





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