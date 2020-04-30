العراق يسجّل أعلى معدل بإصابات كورونا منذ ظهور الوباء: 109 إصابة وبغداد تتصدر المحافظات

2020/04/30 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.أدناه بيان وزارة الصحة: الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 109اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- – بغداد/ كرخ: 2 – بغداد/ رصافة: 21 – مدينة الطب: 4 […]

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