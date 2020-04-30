بالصورة.. حيوان جديد متهم بنقل فيروس كورونا!

2020/04/30 | 20:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةقال خبير ألماني، إن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر أنواع متعددة من الحيوانات الوسيطة إلى الإنسان، وليس مرتبطا بالخفافيش فقط.ويعتقد كبير الباحثين في علم الفيروسات بمستشفى شاريتيه في برلين، كريستيان دروستن، أن انتشار الوباء يبدأ من المكان الذي تتم فيه تربية الحيوان الوسيط، والذي نقل المرض إلى الإنسان.بحسب تقرير لصحيفة “الغارديان”.ولفت […]

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