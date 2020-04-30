عمليات بغداد تعلن القبض على عصابة قامت بسرقة شركة في العامرية

2020/04/30 | 20:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على عصابة قامت بسرقة شركة في منطقة العامرية.

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