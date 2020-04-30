الموقف الوبائي لكورونا:أرتفاع “ساحق” في الاصابات ومناطق جديدة تدخل القائمة

2020/04/30 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي الخاص باصابات وباء كورونا، ووصلت الحصيلة في هذا اليوم الى 109 اصابة مع تسجيل 5 وفيات، في أعلى أحصاء وصل له العراق منذ بدء اكتشاف “المريض صفر” في محافظة النجف.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 109اصابة […]

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