ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأردن إلى 453

2020/04/30 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت الحكومة الاردنية عن ارتفاع العدد الاجمالي للمصابين بكورونا في هذا البلد إلى 453.وقالت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لسائقين على الحدود وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 453.انتهى7

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