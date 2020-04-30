الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال “مزور” الاوراق الثبوتية لعناصر داعش

2020/04/30 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن اعتقال “مزور” الاوراق الثبوتية لعناصر داعش لتسهيل دخولهم الى الانبار.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنه “استمرارا لنهجها في متابعة فلول داعش والمتعاونين معهم القت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٩ القبض على مزور الأوراق […]

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