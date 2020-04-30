الدنمارك: إحباط هجوم إرهابي في العاصمة كوبنهاغن

2020/04/30 | 20:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الشرطة الدنماركية أنها أجرت، بالتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات الوطنية، عملية خاصة في العاصمة كوبنهاغن، على خلفية معلومات عن تخطيط مسلحين لتتفيذ هجوم إرهابي في المدينة.وجاء في بيان نشر، اليوم الخميس، على موقع الشرطة الإلكتروني، أن المشتبه بهم ينتمون لتيارات دينية “راديكالية”، دون الكشف عن تفاصيل.كما لم تكشف الشرطة عن […]

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