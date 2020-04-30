موجة انتقادات للدراما العراقية في رمضان.. نائبة تستعد لاتخاذ إجراءات بحق قناة عراقية

2020/04/30 | 21:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد مع الأيام الأولى لشهر رمضان، وانطلاقة روزنامة جديدة من المسلسلات العراقية، حيث أثارت بعضها حفيظة المواطنين والنواب والطبقة الفنية بتناولها قضايا محددة لم تتعاط معها على نحو جيد وبعض الأعمال الدرامية كرست جهدها على جنوب العراق وهو وصفه كثيرون إساءة لأعراف وتقاليد هذه المناطق الراسخة في جذور العراق.ودائما تكون اغلب الدراما […]

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