2020/04/30 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحاد الإسلامي يعلن تأييده التام لحراك موظفي الإقليم بشأن رواتبهم ويطالب الحكومة بالإسراع في معالجة أزمة الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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