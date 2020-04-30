محافظ الديوانية يزور معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي (صور)

2020/04/30 | 21:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، المحافظ زهير الشعلان حيث كان في استقباله السيد احمد العوادي مدير المقر والكادر المتقدم.وتناول اللقاء بحث آخر التطورات في المجالين الأمني والخدمي وآلية الدعم الحكومي لهيئة الحشد الشعبي في المحافظة ولاسيما القسمان الطبي والهندسي وما يقام من حملات طبية و صحية وخدمية وحملات داعمة

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