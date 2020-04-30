لينين: فاتح مايو، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة - المناضل-ة

2020/04/30 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة أيها الرفاق العماليقترب عيد عمال العالم قاطبة.



إنهم يحتفلون يوم فاتح مايو باستيقاظهم إلى النور وإلى المعرفة، وائتلافهم في اتحاد أخوي واحد من أجل النضال ضد كل اضطهاد، وضد كل صنوف التعسف، وضد كل استغلال، ومن أجل تنظيم اشتراكي للمجتمع.



إن كل الذين يعملون، ويُغذون بكدحهم الناس الأغنياء والأقوياء، ويقضون حياتهم في إنجاز عمل فوق قدراتهم من أجل أجر بائس، ولا يتمتعون بثمار عنائهم، ويعيشون مثل الدواب ......





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