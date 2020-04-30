الخارجية الأميركية تشيد بقرار ألمانيا الخاص بحزب الله

2020/04/30 | 21:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن إدلب هي الاختبار الأقسى للنزاع السوري بأكمله منذ بدء النزاع عام 2011، مشيرا إلى بدء الإدارة الأميركية يونيو المقبل استعمال قانون قيصر لملاحقة المتورطين مع النظام السوري. وقال جيفري في لقاء عبر دائرة الفيديو نظمه المجلس الأطلسي وشارك فيه مستشار الرئيس التركي إبراهيم كالين والسفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساترفيلد "نحن مسرورون لأن الجيش السوري وحلفاءه الروس والإيرانيين أوقفوا العمليات العسكرية في إدلب بفعل العمليات التي قام بها الجيش التركي من خلال وقف النار التركي الروسي".

وأضاف "أن نزاع إدلب كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية ليس فقط من خلال وجود مليون شخص يتحركون داخل إدلب ولكن من خلال عدة ملايين هربوا إلى هناك وكان يمكن أن يعبروا الحدود إلى تركيا وأبعد من ذلك".

وأوضح أنه "في الوقت الحاضر هذا الأمر قد توقف ولكنه يبقى يشكل خطراً".

وأشار جيفري إلى أن السؤال المطروح أمامنا اليوم هو "هل سيستأنف النظام السوري هجومه على إدلب ويضغط لتحقيق انتصار عسكري؟ أو يصمد وقف إطلاق النار ويمكن أن نتحرك في اتجاه حل سياسي للصراع عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254؟.

وشدد السفير الأميركي على أن "موقف الولايات المتحدة واضح جداً: فنحن ندعم بقوة وقف النار والعمل العسكري التركي ونعتقد أن وقف النار هو تلبية لدعوة ممثل الأمم المتحدة إلى سوريا بوقف تام لإطلاق النار على كل الأراضي السورية.



ونحن مسرورون جداً لأن القوات التركية تبقي مجموعات إرهابية متعددة وتحديداً هيئة تحرير الشام تحت السيطرة كجزء من وقف النار الأولي في إدلب لعام 2018 ونأمل أن يستمر ذلك".

قانون قيصر قريبا

وأضاف "سمعنا من عدة مصادر من بينها روسيا أن هناك شعوراً عاماً بأن وقف النار يلبي التطلعات لجهة انخفاض عدد الهجمات من إدلب إلى أدنى مستوى وبأن هناك فرصة كبيرة لصمود وقف النار هذا".

وأكد أن ما ترغب الولايات المتحدة في عمله هو البناء على وقف النار هذا لحل النزاع عبر دعم عمل اللجنة الدستورية التي وافقت على جدول الأعمال حيث ساعد الروس في الضغط على النظام السوري للتفاوض على دستور جديد يمهد الطريق لانتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

وكشف مواصلة حملة الضغط من عقوبات وضغوطات اقتصادية أخرى على النظام السوري لجعله يقبل بالحل والتسوية.



وكذلك عبر دعم كل شركائنا وحلفائنا حول سوريا والذين لديهم مخاوف أمنية كبيرة ومن بينهم تركيا وإسرائيل والأردن والعراق والعالم العربي.

وقال "نحن مقتنعون بأنه يمكننا الوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع بشرط واحد هو صمود وقف النار في إدلب، مشيرا إلى أن "الإدارة الأميركية ستبدأ في يونيو المقبل باستخدام قانون قيصر الذي يخولها ملاحقة عدد كبير من المجرمين يقدمون المساعدة للنظام السوري لقمع شعبه" وقال "نعتزم استخدام هذا القانون بقوة ضد الحكومة السورية وضد أولئك الذين يدعمونها".

وتطرق جيفري إلى الوضع الإنساني في إدلب وقال "إن الوضع الإنساني الذي كان قائماً قبل كورونا كان لا يمكن تخيله ومع الوباء فسيزيد الأمر سوءاً ولكن لن يكون له تأثير كبير على المسعى الدبلوماسي الذي نتحدث عنه.

داعش تحت السيطرة

وأوضح الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا من ناحية أخرى "أن القوات الأميركية تعمل عن قرب مع قوات سوريا الديمقراطية في سوريا لإبقاء داعش تحت السيطرة وقال "لا نعتقد أن داعش قادرة على استغلال أزمة وباء كورونا للتقدم في شمال شرق سوريا رغم أن الأوضاع قرب دير الزور ساخنة ونراقبها عن كثب ولكننا على ثقة بأننا سنسيطر عليها.

وأوضح أن الأمور غير المسيطر عليها هي بعيدة عن الشمال الشرقي وتحديداً في جنوب الفرات وفي مناطق خاضعة للنظام السوري حيث أن انعكاسات التركيز من قبل النظام السوري على إدلب تركت بعض الوحدات السورية القليلة غير الفعالة للتعامل مع داعش في جنوب غرب سوريا في صحراء البادية وهذا أمر مقلق بالنسبة لنا حيث نرى أن داعش تحقق تقدماً على الأرض هناك وتهاجم مزارع وتسيطر على الأرض لبعض الوقت.

وشدد على أن هذا يجب أن يتوقف وأن واشنطن طرحت التعاون مع الروس لمواجهة ذلك ولكن طالما أن التركيز على إدلب فسيكون هناك عواقب على الأرض".

وحول ما إذا كانت روسيا هي المسؤولة عن قتل أكثر من ثلاثين جندياً تركياً في إدلب خلال العمليات العسكرية الأخيرة قال جيفري "إن الجيشان الروسي والسوري وخصوصاً في إدلب لديهما غرفة تحكم واحدة ويتبادلان المعلومات الاستخبارية والعمليات العسكرية كل الوقت وبمعزل عمن ألقى القنابل ولا يمكننا قول من هو المسؤول عن ذلك خلال هذه الجلسة ولكننا مقتنعون بشكل تام أنه كان للروس دوراً".

من جهته سئل السفير الأميركي في تركيا ديفيد ساترفيلد حول ما إذا كان تأخير تركيا تشغيل منظومة أس 400 الروسية سيغير حسابات واشنطن لجهة نشر صواريخ باتريوت الأميركية على الحدود التركية.



فقال "أوضحنا موقفنا بشكل جلي للرئيس التركي أردوغان وكل القادة الأتراك الكبار، وهو أن تشغيل المنظومة لا ينسجم مع مشاركة تركيا في برنامج الأف 35 ويعرضها لاحتمالات كبيرة جداً لعقوبات من الكونغرس عبر تحريك قانون كاتسا وعقوبات أخرى".

وختم " أوضحنا موقفنا هذا ولا نملك ضمانات من الحكومة التركية تمكننا من تخفيف هذه المخاوف".

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