2020/04/30 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 289 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت بأن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 24376 حالة منذ ظهور الوباء.وصرح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، بأن حصيلة الضحايا تنقسم إلى 15244 حالة وفاة في المستشفيات و9132 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا.. وفاة 289 مصابا بفيروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا.. وفاة 289 مصابا بفيروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).