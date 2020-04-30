الصحة تنفي إصدارها أي بيان بشأن حصيلة الاصابات بكورونا

2020/04/30 | 21:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الخميس، اصدار أي بيان من الوزارة بشأن عدد الاصابات بكورونا.

وقال البدر في تصريح صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الصحة لم تصدر أي بيان بشأن احصائية الاصابات بكورونا لهذا اليوم"ز

ودعا وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في النشر، واعتماد البيانات من مصادرها الرسمية".

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