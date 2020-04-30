عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة لعدد مخالفات حظر التجوال والمقبوض عليهم

2020/04/30 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

قيادة عمليات بغداد==============القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٣٠ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على ٣٣١١٥ مخالفاً، كما حجزت ١٧٢٢ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٨٢٥٦٨ غرامة، كما سهلت دخول ٦٢١١٨ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد. كما تشكر قيادة العمليات جميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر ، كما تدعو الى الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة .=============30 نيسان 2020

بغداد اليوم - بغداد

خاطب جهاز الأمن الوطني مكتب رئيس الوزراء، لإحالة ملف فساد بوزارة التجارة إلى لجنة الامن الغذائي في هيأة النزاهة الاتحادية.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من الجهاز موجهة إلى مكتب رئيس الوزراء، ذكرت أن جهاز الأمن الوطني

بغداد اليوم – صلاح الدين

أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي، الخميس (30 نيسان 2020)، مقتل 7 عناصر من داعش والعثور على خمس مضافات تابعة لهم في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات اللواء السادس للحشد ال

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت مديرية الاستخبارات، الخميس (30 نيسان 2020)، إلقاء القبض على شخصين متهمين بالقتل في محافظة الديوانية.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مديرية الاستخبارات الاتحادية في قضاء الشامية، ألقت القب

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