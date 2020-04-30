2020/04/30 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات الـ 6 المؤكد اصابتها بكورونا اليوم وتوزيعها الحغرافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بيان رسمي
صحة الرصافة: تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا
#اعلام_صحة_الرصافة
اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات الـ 6 المؤكد اصابتها بكورونا اليوم وتوزيعها الحغرافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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