صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات الـ 6 المؤكد اصابتها بكورونا اليوم وتوزيعها الحغرافي

2020/04/30 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صحة الرصافة: تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا

#اعلام_صحة_الرصافة

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدك...





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