رئيس الجمهورية يدعو  لحل المسائل العالقة بين إقليم كردستان والمركز  عبر الدستور والقانون

2020/04/30 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (30 نيسان 2020)، إلى حل المسائل العالقة بين إقليم كردسان والحكومة المركزية في بغداد، عبر الدستور والقانون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".

واضاف البيان أن "صالح أكد خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول الى حلول جذرية للمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والقانون"، مشيراً الى ان "قضية الموازنة ومعيشة المواطنين يجب ان لا تكون مرهونة بالاعتبارات السياسية، وأن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة للوصول إلى حلول مستندة الى المصلحة الوطنية".

وفيما يخص الواردات وقانون النفط والغاز، أضاف رئيس الجمهورية، أن "من الضروري الوصول الى تفاهمات تفضي الى حل جذري لكل القضايا والابتعاد عن الخلافات السياسية والاجتهادات الشخصية، مشدداً على أن الدستور هو الضمان للحفاظ على حقوق العراقيين".

وبشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، أوضح صالح، أن "هذه المسألة الحساسة والمتشابكة تحتاج الى معالجات سريعة ، وأكد لوفد الإقليم ايضاً ضرورة الالتزام التام بالشفافية من أجل تسوية المسائل المالية في جميع انحاء العراق وإقليم كردستان بالاعتماد على قانون الموازنة الذي وضع آلية واطاراً للحفاظ على الحقوق والواجبات، مشيراً الى أن رواتب الموظفين في الإقليم هي حقوق دستورية يجب عدم المساس بها بسبب الخلافات والصراعات السياسية، لانها حق لجميع المواطنين في العراق".

بغداد اليوم- كردستان

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، الخميس (30 نيسان 2020)، عن سبب منع حكومة إقليم كردستان من تسليم النفط إلى الحكومة المركزية في بغداد فيما علق على معلومات اشارت الى وجود جهات متنفذة في الاقليم تجبر حكومته

بغداد اليوم- خاص

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، كاطع الركابي، الخميس (30 نيسان 2020)، هيأة الإعلام والاتصالات باتخاذ موقف قانوني من الاعمال الفنية والمسلسلات، التي تسيء لأبناء الجنوب خلال شهر رمضان.

وقال الركابي لـ(بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- بغداد

عقدت لجنة دراسة المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعها الأول برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، فيما اشار الى الاخير الى حصول اتفاق من اللجنة النيابية على تضمين عدد من

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