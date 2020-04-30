بالوثيقة،،إحالة وزير الصحة للإدعاء العام “لضعف الإدارة وعقود شراء اجهزة كورونا”

2020/04/30 | 21:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس، الى عرض وزير الصحة العراقي جعفر علاوي على الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة الى انه خالف القوانين ولم يحضر الى البرلمان رغم طلبات استضافته.وقالت وثيقة أطلعت عليها “يس عراق”، ان علاوي “خالف القوانين النافذة وتجاهل طلبات لجنة الصحة المتكررة بحضوره الى مجلس النواب، […]

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