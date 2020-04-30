2020/04/30 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يؤكد على الالتزام بالشفافية لحل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/30 | 21:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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