2020/04/30 | 21:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت خلية الأزمة النيابية في العراق، الخميس، إعلان الحظر الشامل بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق..بعد ارتفاع الإصابات بكورونا الأزمة النيابية ترجح إعلان الحظر الشامل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق..بعد ارتفاع الإصابات بكورونا الأزمة النيابية ترجح إعلان الحظر الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).