الحجر على سكّان حيّ في الحسكة بعد تشخيص إصابتين بـ “كورونا”

2020/04/30 | 21:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الذاتية، عن تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، في مدينة #الحسكة، داعية الأهالي إلى اتباع قواعد الوقاية الشخصية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، مساء أمس،…

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