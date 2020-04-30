لجنة الصحة النيابية تعلن احالة وزير الصحة الى الإدعاء العام

2020/04/30 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس، عن احالة وزير الصحة جعفر الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وقالت اللجنة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنها “احالت وزير الصحة الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته القوانين النافذة وعدم حضوره الى مجلس النواب رغم طلبات الاستضافة المتكررة من قبل […]

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