روسيا تجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية

2020/04/30 | 21:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةجددت وزارة الخارجية الروسية التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها وحقها في القضاء على الإرهاب الموجود عليها.وانتقدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في تعليق نشر على موقع الوزارة اليوم الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها النظام التركي ومرتزقته في سورية مشيرة إلى التفجير الذي وقع قبل يومين في مدينة عفرين […]

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