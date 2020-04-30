تضارب حول الموقف الوبائي في العراق.. وتوضيح من الصحة

2020/04/30 | 21:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت وزارة الصحة، الخميس، توضيحًا بعد تداول بيان أشار إلى تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا في العراق.

نشرت صفحة وزارة الصحة البيان قبل أن تقوم بحذفه

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، 30 نيسان/أبريل، إن الوزارة لم تصدر أي بيان حول الموقف الوبائي، منتقدًا وسائل إعلام تداولت بيان أشار إلى تسجيل 109 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية و5 حالات وفاة.

ونشرت صفحة الوزارة على فيسبوك البيان "المزور" قبل أن تعود إلى حذفه بسرعة، كما نشرت القناة الرسمية الإحصائية المتداولة في خبر عاجل.

وعادت الوزارة لتنشر بيانًا آخر أشارت فيه إلى تسجيل 82 إصابة موزعة كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 6

بغداد/ الكرخ: 8

مدينة الطب: 3

النجف: 1

البصرة: 28

المثنى: 7

كركوك: 7

ميسان: 2

بابل: 4

ذي قار: 2

أربيل: 13

السليمانية: 1

كما أعلنت تسجيل حالة وفاة واحدة و29 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة الكلية في العراق إلى 2085 حالة مؤكدة تماثل للشفاء منها 1375 وتوفي 93 شخصًا.

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