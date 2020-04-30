2020/04/30 | 21:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت الإدارة الذاتية للمرة الرابعة على التوالي، فترة الحظر في مناطقها 10 أيام إضافية، معدلة الحظر الكلي إلى حظر جزئي، يبدأ من الثالثة وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.وجاء ذلك في قرار أصدره المجلس…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الذاتية تمدد الحظر في مناطقها بشكل جزئي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإدارة الذاتية تمدد الحظر في مناطقها بشكل جزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).