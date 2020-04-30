تجار عراقيون من الصين: تبرعنا لسد عجز مستلزمات مكافحة كورونا “هدية متواضعة”

2020/04/30 | 21:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت غرفة تجارة بغداد، اليوم الخميس، ان مجموعة من التجار العراقيين قدموا تبرعات كبيرة من المواد الطبية ومستلزمات مكافحة وباء كورونا.وقال بيان لغرفة التجارة العراقية أطلعت عليه “يس عراق”، “وصلت الطائرة العراقية المحملة بالمواد الطبية الوقائية لمجابهة النقص الحاد في مستشفيات العراق لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد في البلاد”، مبيناً انها […]

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