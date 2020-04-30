وزير التعليم العالي يفتح النار على الجامعات: لن أجامل أحداً،،وهذا موعد عودة الجامعات للدوام

2020/04/30 | 21:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الخميس، ان أبواب الجامعات والمعاهد لن تفتح الا بعد القضاء على فيروس كورونا نهائياً في العراق، مشيراً الى انه لن يجامل ان يكون مع رئيس جامعة “اذا تكررت اخطائه”.السهيل واثناء مقابلة تلفزيونية تابعتها “يس عراق”، “لجأنا للتعليم الالكتروني لانه الحل الوحيد لاستمرارية […]

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