الصحة النيابية: إحالة وزير الصحة الى الادعاء العام

2020/04/30 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] اعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، عن احالة وزير الصحة جعفر علاوي الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته القوانين النافذة وعدم حضوره الى البرلمان رغم طلبات الاستضافة المتكررة من قبل اللجنة.

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