فوازير رمضان - محمد زكريا توفيق


فوازير رمضان - محمد زكريا توفيق
2020/04/30 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق لو نظرت بروية وتأمل وتدقيق لوجدت خطأين في--------------------------------في هذه الجملة، فما هما.-------------------------------------------------------ثلاثة أصدقاء يسكنون في شقة.

أرسلوا البواب لشراء راديو ثمنه 30 جنيها.

دفع كل منهم 10 جنيهات.

وجد البواب أن ثمن الراديو 25 جنيها.

وضع البواب 2 جنيه في جيبه وأعاد 3 جنيهات مع الراديو للأصدقاء.

استرجع كل منهم جنيها وبذلك يكون ما دفعه 9 جنيها ......

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