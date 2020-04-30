فوازير رمضان - محمد زكريا توفيق

2020/04/30 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق لو نظرت بروية وتأمل وتدقيق لوجدت خطأين في--------------------------------في هذه الجملة، فما هما.-------------------------------------------------------ثلاثة أصدقاء يسكنون في شقة.



أرسلوا البواب لشراء راديو ثمنه 30 جنيها.



دفع كل منهم 10 جنيهات.



وجد البواب أن ثمن الراديو 25 جنيها.



وضع البواب 2 جنيه في جيبه وأعاد 3 جنيهات مع الراديو للأصدقاء.



استرجع كل منهم جنيها وبذلك يكون ما دفعه 9 جنيها ......





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