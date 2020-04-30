الصين تحظر لعبة إلكترونية عن كورونا لهذا السبب

2020/04/30 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حظرت السلطات في الصين لعبة إلكترونية عن فيروس كورونا لأن دافعها “سياسي”.وتتطلب اللعبة من اللاعبين أن يمنعوا من يسمون بـ”الأشباح الأنانيين” من مغادرة البلد الموبوء بالعدوى للفوز في اللعبة.وقد قدم اللاعبون شكوى ضد اللعبة بسبب استخدامها ألوان العلم الصيني واستعملت أشكال الفيروس بدل النجوم في العلم الصيني.وقد كتب اللاعبون […]

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