القبض على متهم بقضية مخدرات في بغداد

2020/04/30 | 22:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم خرج من السجن قبل شهرين بقضية مخدرات.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد ألقت مفارز مركز شرطة الاعظمية القبض على أحد المتهمين من أسباب السوابق”.وأضافت، أن […]

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