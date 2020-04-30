الصحة العراقية تسجل 82 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/30 | 22:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 82 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم فحص (٥٣٥٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٩٢٠٦١).





واضافت انه سجلت لهذا اليوم ( ٨٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٦

بغداد/ الكرخ: ٨

مدينة الطب: ٣

النجف الأشرف: ١

البصرة: ٢٨

المثنى: ٧

كركوك: ٧

ميسان: ٢

بابل: ٤

ذي قار: ٢

اربيل : ١٣

السليمانية: ١

واشارت الى ان "الوفيات حالة واحدة في بغداد/ الكرخ".

وتابعت ان حالات الشفاء: ٢٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٨

النجف الأشرف: ٢

كربلاء المقدسة: ١

البصرة : ٥

ذي قار: ٢

اربيل : ١

واستكلمت ان "مجموع الإصابات : ٢٠٨٥، مجموع الوفيات: ٩، مجموع حالات الشفاء: ١٣٧٥".

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