عمليات بغداد : القبض على اكثر من 33 الف مخالف للحظر الوقائي

2020/04/30 | 22:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد ، مساء اليوم الخميس، عن القاء القبض على 33115 مخالفاً، منذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس نسخة منه ، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم 30 نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على 33115 مخالفاً، كما حجزت 1722 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 82568 غرامة".واضافت انها "سهلت دخول 62118 عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".وتقدمت القيادة بـ"الشكر لجميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر"، داعية "للالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة".

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