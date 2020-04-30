2020/04/30 | 22:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الشفاء لاحد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة عدم تسجيلها اي اصابة بالفيروس.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم شفاء أحد مُصابي كورونا، بعمر 65 عاماً، من منطقة حي التعليب ومُغادرته ردهة الحُميَات بعد تماثله للشفاء التام".واضافت ان "المتبقين في الردهة اربع حالات فقط مصابين بالفيروس".واكدت ان "المحافظة لم تُسَجل اليوم أية حالة إصابة بفيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا في طريقه للانحسار في كربلاء بعد شفاء اغلب المصابين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا في طريقه للانحسار في كربلاء بعد شفاء اغلب المصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).