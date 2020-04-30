الزيادي يتحرى سجن البصرة بعد شكوى بشأن دخول المخدرات للسجناء

2020/04/30 | 22:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة تحرى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الخميس، سجن البصرة بعد شكوى بشأن دخول المخدرات الى السجناء.وذكر بيان لمكتب الزيادي تلقته /المعلومة/، ان “الزيادي زار إدارة سجن البصرة المركزي ورافقه مدير مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة مهدي التميمي للإطلاع على واقع السجون في البصرة ودلك بعد ورود معلومات حول دخول […]

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